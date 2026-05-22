Sarabia: "Estar en Primera no es lo mismo que en Segunda y vamos a pelear con todo"

Elche y Girona se juegan la temporada a un partido en Montilivi. Ambos quieren eludir el descenso y mantenerse en Primera División. A los de Sarabia les vale el empate, mientras que a los de Míchel solo les vale la victoria.

Eder Sarabia ha calificado de "finalísima" el Girona-Elche y ha asegurado que ve a su equipo "con ganas y convicción". El técnico vasco ha definido al Girona como un "equipazo con muchas variantes". Míchel podrá contar con el veterano Stuani y, a diferencia de la primera vuelta, con Ounahi.

Sarabia se ha emocionado al final de la rueda de prensa. Se le ha preguntado por lo que supondría la permanencia y ha resaltado que tanto su familia como él son "muy felices". El bilbaíno ha afirmado que han decidido vivir la semana "desde el disfrute y la felicidad".

El preparador franjiverde ha admitido que "habrá algún móvil" en el banquillo pendiente del resto de la jornada. El Elche podría salvarse incluso perdiendo si se produce una carambola. Sarabia, sancionado, no podrá dirigir al equipo desde el césped de Montilivi.

Por último, ha admitido que una salvación sería seguir consolidando al Elche en Primera. Eso sí, ha dicho que "un descenso no sería catastrófico ni cortaría todo el crecimiento". Aún así, se ha mostrado optimista de cara a la cita en Girona. El cuadro ilicitano estará arropado por cerca de 500 aficionados.