Santa Pola ultima los preparativos para sus fiestas con la presentación del cartel oficial y libro de fiestas 2026

Santa Pola inicia la cuenta atrás para el inicio de sus Fiestas Patronales con la presentación del cartel oficial y libro de fiestas 2026. Este año, sus ilustraciones y maquetación han recaído de nuevo en manos de los hermanos santapoleros José Antonio y Manuel López Sánchez.

El patio de armas del Castillo Fortaleza fue el escenario de la presentación oficial del Libro de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Loreto 2026, actos de Interés Turístico Autonómico. La velada reunió a numerosas autoridades, representantes festeros, vecinos y vecinas del municipio, pues la publicación recoge la esencia, la historia y el programa de actos de las fiestas del próximo mes de septiembre.

La alcaldesa Loreto Serrano, la concejal de Fiestas Nely Baile y la presidenta de la Asociación Festero Cultural de Moros y Cristianos, María Asunción Pérez, fueron las encargadas junto con el diseñador Manuel López de desvelar el cartel oficial 2026. Dicha revelación estuvo acompañada por una impactante explosión al aire de los colores de 'la senyera'.

La imagen que anuncia los festivos aúna motivos tradicionales como la Virgen de Loreto, el Castillo Fortaleza, la mascletá, la Reina de las Fiestas, una festera mora y un festero cristiano, mediante el uso de colores saturados.

El broche de la presentación tuvo lugar con la actuación de la Associació Musical Mare de Déu de Loreto, dirigida por Jorge Baeza Blasco, cuyos músicos fueron los encargados de interpretar un total de siete piezas, principalmente pasodobles, marchas moras y cristianas.