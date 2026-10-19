Santa Pola y Sax brillan en los Premios de la Juventud #TopCreation de la Diputación de Alicante

Santa Pola fue el pasado viernes escenario de la gala de entrega de los Premios de la Juventud #TopCreation, convocados por la Diputación de Alicante.

El certamen ha repartido premios en las categorías de Iniciativa Empresarial; Fotografía Digital; Cortometrajes; Trabajo Musical, tanto en modalidad Solista como Grupo; y Relato Breve.

La gala de entrega de premios se llevó a cabo en el Castillo-fortaleza de la localidad y, entre los premiados, estuvo la santapolera Natacha Gómez, que recogió el segundo premio en la categoría de Cortometrajes por su trabajo titulado ‘Lo que nunca dije’. Ese galardón está dotado de 700 euros en efectivo.

Premiados en los premios de la Diputación de Alicante en la categoría Cortometraje. | @dipuALCjuventud

La Cap de l’Aljub Rock Band, también de Santa Pola, fue reconocida con el segundo premio de la categoría de Grupo Musical por su tema ‘Desaparezco’. El premio está dotado de 1.800 euros y ha ido a parar a manos de un grupo que está integrado por Marina Molina, Judith Guillén, Ilaria Ivakina, Dani de Heras y Alessandro Macchiarola.

Ganadores de los premios de la Diputación de Alicante en el apartado 'Trabajo Musical Grupo' | @dipuALCjuventud

En los Premio Provinciales de la Juventud #TopCreation de este año también se ha llevado un premio Carla Haixia Fernández de Sax. Ha sido en el apartado de Fotografía, por una imagen titulada ‘Bajo la luz del fuego’, en la que ha recaído el segundo premio del mismo, dotado con 700 euros.

Ganadores de los premios de la Diputación de Alicante en el apartado 'Fotografía Digital'. | @dipuALCjuventud

Los premios impulsados por el área de Juventud de la Diputación de Alicante han cumplido su vigesimosegunda edición.