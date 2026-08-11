Santa Pola cierra este miércoles accesos a la Sierra y Salinas ante riesgo de incendios forestales

En Santa Pola este miércoles van a cerrar los accesos a la Sierra y Salinas ante la preemergencia nivel 3 por riesgo de incendios forestales.

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola, ha activado este plan durante todo el día 12 de agosto. Esta activación pone automáticamente en alerta a los servicios municipales. La Policía Local será quienes tomen las medidas necesarias según el plan preestablecido.

Las medidas especiales que se van a tomar a nivel local contemplan el cierre de todos los accesos a la Sierra de Santa Pola, comunicación al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y la preparación de un operativo de la Policía Local para prevenir cualquier incidencia.

Además, por la coincidencia del eclipse solar este día 12 de agosto, desde el Ayuntamiento se recomienda no acceder a los caminos del Cabo de Santa Pola, desde donde no se verá el eclipse. Se sugiere a la población que siga este fenómeno natural preferentemente desde la zona de poniente del municipio, entre el espigón del Club Náutico, Gran Playa, Playa Lisa y Tamarit, siempre que se tengan en cuenta todas las medidas de seguridad a la hora de visionar el eclipse con las gafas de protección homologadas.