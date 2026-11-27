El pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Pola ha aprobado la cuenta general correspondiente al año 2025, que arroja un resultado positivo de 14,47 millones de euros y un remanente de tesorería de 36,93 millones, al tiempo que refleja que el consistorio santapolero carece en la actualidad de endeudamiento.

La citada cuenta general fue aprobada en el pleno municipal de este mes celebrado este pasado jueves con los votos a favor de los concejales del equipo de gobierno del PP, las abstenciones tanto del PSOE como de Vox, y en contra del grupo municipal Més Santa Pola.

Otros asuntos

Por otro lado, la Corporación ha aprobado las bases de programación del Programa de Reforma Interior (PRI) del sector Catarra; la modificación del Plan de Actuación Integrado de Santa Pola (PAI) financiado con Fondos FEDER europeos, sustituyendo la piscina municipal (que se ejecutará a través de un modelo concesional) por la reforma y adecuación del estadio Manolo Maciá; y la reformulación del itinerario interpretativo accesible de la sierra de Santa Pola al que se incorpora la recuperación de los Pabellones del Faro y sus equipamiento museográfico como Centro de Recepción e Interpretación de la sierra.

En el pleno municipal también se ha dado luz verde a la incorporación de la última fase de la avenida de Salamanca en la actuación de reordenación y restauración ambiental del corredor urbano.

Además, en el turno de Mociones se ha aprobado una presentada por Més Santa Pola para la “retirada progresiva de los pavimentos de caucho de los parques infantiles e instalaciones deportivas” de la localidad.

Además, con los votos en contra de los concejales del PP y de Vox se rechazó una Moción del PSOE que requería “garantizar el derecho a la vivienda en Santa Pola y exigir a la GVA que cumpla las medidas aprobadas por el Gobierno central con la aplicación del decreto sobre vivienda pública y alquiler asequible”.

Del mismo modo, con los votos del PP y Vox se ha rechazado otra Moción presentada por Més Santa Pola sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, al tiempo que, con la abstención de Vox, se aprobó otra Moción en torno a ese mismo asunto basada en el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias.