Santa Pola acoge la XIX edición de la Cena de la Luna Llena

El próximo 28 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en Santa Pola tendrá lugar la decimonovena edición de la popular Cena de la Luna Llena. El paseo Vicealmirante Blanco García, popularmente conocido como 'paseo de la cadena', será el escenario que reunirá a cientos de vecinos para compartir una velada frente al mar y a la luz de la luna llena.

La cita, organizada por la Asociación de Vecinos Calas de Santa Pola del Este, comprende actividades para niños, el visionado de la luna llena a través de telescopios, música en directo de gaitas y flautas y danzas dedicadas al mar, entre otras.

La edil de Fiestas, Nely Baile, ha señalado que "se trata de una de las citas más entrañables y singulares del verano que invita a disfrutar de nuestro entorno, a compartir momentos con familiares y amigos, y a seguir fortaleciendo la convivencia vecinal".

El precio del ticket que incluye una mesa y seis sillas es de 25 euros.

María Luisa Pomares, presidenta de la Asociación de Vecinos, ha explicado que "los beneficios tienen un carácter solidario que va siempre para una asociación de Santa Pola".

Este año irán destinados a la Asociación Cielo de Colores, por ende, la venta presencial de tickets tendrá lugar en su sede, en la calle Marqués de Molins, hasta el 14 de agosto de 9:00 a 13:00 horas. Posteriormente, la reserva sólo podrá hacerse vía WhatsApp, del 17 al 26 de agosto de 17:00 a 20:00 horas, realizando el pago a través de Bizum.