El 'resurfacing' de cadera sitúa al Hospital del Vinalopó de Elche como pionero en cirugía reconstructiva articular avanzada

La unidad de Cirugía Reconstructiva Articular y Cirugía de Cadera del Hospital del Vinalopó, formada por los doctores Emilio Bascuñana, David Fernández y Francesc Goñalons, junto a un equipo especializado de la clínica CEMTRO de Madrid, se convierten en referentes en la aplicación de esta técnica avanzada.

El 'resurfacing' de cadera, también conocido como artroplastia de recubrimiento, consiste en una alternativa total que sustituye las prótesis de cadera tradicionales, metal- metal, evitando las limitaciones asociadas a dicho material y permitiendo una recuperación más natural.

La principal novedad de estas intervenciones es el uso de prótesis fabricadas íntegramente en cerámica que permite preservar una mayor cantidad de estructura ósea, manteniendo parte de la anatomía original del paciente y preservando mejor su articulación. "El resurfacing de cadera cerámica-cerámica trata el desgaste articular resecando la menor cantidad de hueso posible y respetando al máximo los tejidos blandos, para conservar una sensación más natural de la cadera y favorecer una recuperación funcional más rápida", explica el doctor David Fernández.

Este sistema cerámica-cerámica se encuentra destinado a pacientes con artrosis de cadera y alta demanda funcional.

Según el doctor Emilio Bascuñana, "la incorporación de esta técnica supone un nuevo paso en el desarrollo de la cirugía reconstructiva articular de la cadera y permite ampliar las opciones terapéuticas en pacientes con patología degenerativa, preservando mejor la biomecánica de la articulación y la estructura ósea del paciente".

Por su parte, el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, liderado por el doctor Paulino Sánchez, refuerza la apuesta del Hospital Universitario del Vinalopó por la innovación quirúrgica, con la suma de otros avances como la implantación de prótesis de rodilla asistida por cirugía robótica.