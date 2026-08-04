Las representaciones del Misteri d’Elx ya tienen su abanico y facsímil.

En Elche esta mañana ha sido la presentación del tradicional abanico y el facsímil del Misteri d’Elx, dos elementos que se entregan a los invitados durante las representaciones. Ambos han sido presentados este martes en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche en el que, entre otros, han estado presentes Pablo Ruz; alcalde de Elche, José Manuel Sabuco; presidente del Patronato del Misteri; y Javier García Mora, archivero actual del Patronato del Misteri.

Este año el paipay es obra de la artista Dulce Quesada, quien ha declarado haber soñado muchos años con ser la autora de este abanico. Para ella es un honor formar parte de la representación femenina del Misteri este año y poder hacer arte en un objeto útil para las personas. Tras visitar dos veces el Museo de la Festa, dio con su fuente de inspiración: el guitarrillo del Araceli de los ángeles, que ha dado la forma del abanico. En este se representan dos de las imágenes más icónicas del Misteri d’Elx: la Virgen dormida y el alma subiendo al cielo.

Y el facsímil de este año ha sido seleccionado de la obra ‘La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico’ escrita por José Ruiz de Lihory en 1903. Joan Castaño, ex archivero del patronato del Misteri por 46 años, ha elegido este libro porque incluye un capítulo dedicado a la Festa que se titula ‘Drama lírico religioso de Elche, que será reproducido en el facsímil. En este se describe la Festa y además presenta dos documentos muy importantes.

Por ello han considerado que este capítulo reunía los elementos necesarios para ser reproducido en el facsímil. Castaño también ha detallado que el capítulo viene ilustrado con los dibujos de la Magrana, la Procesión de la Virgen de la Asunción del 15 de agosto y del momento de la coronación.