La renovación integral de la plaza del Congreso Eucarístico de Elche comienza por las calles adyacentes

El vallado perimetral de la plaza del Congreso Eucarístico de Elche, que ha comenzado este lunes, advierte del inicio inminente del grueso de las obras de remodelación integral de todo ese espacio emplazado junto a la basílica de Santa María.

Las obras se van a desarrollar por fases. Hasta las fiestas patronales se van a concentrar en las calles adyacentes a esa plaza, mientras que la intervención principal en la misma comenzará tras las fiestas patronales.

Con una con una inversión de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de entre 9 y 11 meses, el proyecto va a abarcar una superficie superior a los 5.300 metros cuadrados e incluye la renovación de pavimentos, la mejora de la accesibilidad a la plaza, la renovación del alumbrado y del mobiliario urbano, así como la reurbanización de toda la plaza y de las calles adyacentes.

Uno de los principales objetivos del proyecto es eliminar las actuales plataformas y desniveles que dificultan la movilidad en la plaza.

Además, el proyecto va a permitir ampliar el espacio destinado a los peatones y reforzar la presencia de vegetación. En este sentido, el alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado este mañana que no se van a eliminar palmeras y que se va a cuadruplicará la masa verde mediante la plantación de nuevos árboles que generarán sombra en la zona.

Además, el proyecto mantendrá las terrazas existentes, aunque con una nueva distribución que compatibilice la actividad hostelera con el uso peatonal del conjunto de ese emblemático espacio.

Fósil de un cefalópodo marino extinguido

Coincidiendo con el inicio de las obras, el Ayuntamiento ha procedido también a la retirada de una losa situada junto a la puerta del órgano de la basílica de Santa María que contenía el fósil de un cefalópodo marino extinguido de aproximadamente 150 millones de años de antigüedad.

Según ha explicado el arqueólogo municipal, Víctor Cañavate, la pieza será catalogada y trasladada para garantizar su correcta conservación conforme a la normativa patrimonial vigente.