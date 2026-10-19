La rehabilitación de la Torre de Ressemblanc de Elche comenzará en el primer trimestre de 2027

Con una inversión de 250.000 euros, la rehabilitación integral de la Torre de Ressemblanc, que es la que hay en la calle Curtidores, junto al instituto La Torreta, comenzará a lo largo del primer trimestre del próximo año.

Ese es el plazo que baraja el gobierno municipal que ha impulsado el procedimiento de contratación pública de unos trabajos cuyo plazo de ejecución se prolongará por espacio de unos doce meses.

La Torre Ressemblanc es una construcción defensiva que cuenta con más de 400 años de antigüedad, que históricamente está vinculada a la protección de Elche frente a las incursiones de los berberiscos.

En la actualidad es un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La rehabilitación va a suponer la restauración integral de la torre, respetando las técnicas constructivas y materiales originales, con especial atención a la seguridad y estabilidad del edificio. Además, se va a proceder a la consolidación de muros y reparación de grietas, eliminación de vegetación, limpieza de fachadas y reconstrucción de elementos deteriorados, al tiempo que se va a llevar a cabo la recuperación de elementos históricos, como el escudo de la familia Santacilia, las ménsulas de piedra y el pináculo de madera de la cúpula, junto a la rehabilitación completa de la cubierta, para mejorar su impermeabilización y recuperar el color rojo original de la cúpula de la escalera de caracol.

Por otro lado, se realizarán actuaciones interiores como el tratamiento de humedades, la reparación de estructuras de madera, renovación de carpinterías y modernización de la instalación eléctrica.

Asimismo, se instalará la iluminación ornamental exterior y se llevará a cabo la musealización, para recuperar la torre como recurso cultural y patrimonial, con la intención de hacerla visitable.

En este sentido, se pretende crear un acceso independiente del instituto La Torreta y de esta forma separar físicamente ambos espacios y adecuar las conexiones interiores.

El proyecto redactado también incluye la integración paisajística de la parcela, la mejora de accesos y la creación de zonas de sombra y espera para el alumnado.

Además, la actuación se relaciona con la futura recuperación del entorno de la calle Curtidores y la Acequia Mayor, con el objetivo de poner en valor el paisaje histórico del Palmeral y una vez recuperada y musealizada se abrirá al público al igual se hizo con la Torre dels Vaillo.