Raúl Asencio, pastelero de Aspe, premio Gastro Cinema 2026 promovido por la Diputación de Alicante

Raúl Asencio, pastelero de Aspe, que va a ser distinguido este año con el Premio 'Gastro Cinema' impulsado por la Diputación de Alicante como un reconocimiento que pone en valor una trayectoria profesional caracterizada por la creatividad, la apuesta por la calidad del producto y la defensa de la tradición gastronómica vinculada al territorio.

Así lo ha anunciado esta mañana el diputado provincial de Cultura, el ilicitano Juan de Dios Navarro que ha explicado que el premio forma parte del Festival de Cine y Gastronomía ‘Gastro Cinema’, cita cultural que, en su octava edición tendrá, lugar los días 13 y 19 de este mes noviembre, contando con una programación variada en la que el cine y la gastronomía compartirán protagonismo a través de proyecciones, propuestas culinarias, catas, degustaciones y encuentros culturales.

Raúl Asencio pertenece a la séptima generación de una saga de pasteleros con raíces en el siglo 18. Heredero de una larga tradición familiar, ha convertido su obrador en un referente de la alta repostería artesanal, con el panettone como gran seña de identidad.

Juan de Dios Navarro ha destacado la importancia de apoyar iniciativas que ponen en valor la cultura y el talento, señalando que “desde la Diputación queremos seguir acompañando proyectos que enriquecen nuestra oferta cultural y gastronómica y que, además, sirven para reconocer el trabajo de profesionales que contribuyen a preservar y proyectar nuestra identidad”.

Raúl Asencio ha agradecido el premio y ha expresado su orgullo por el la provincia de Alicante y su riqueza gastronómica, así como su agradecimiento a todo el equipo que forma o ha formado parte del obrador aspense, “una gran familia cuyo esfuerzo y dedicación ha hecho posible que la saga de los Asencio sea un referente de la repostería a nivel nacional”.

Por su parte, Vicente Seva, director del festival, ha manifestado que “este año reconocemos la trayectoria de un maestro pastelero que ha sabido convertir una tradición familiar centenaria en un referente de la alta repostería. Con este galardón queremos poner en valor el talento de nuestra tierra, el respeto por el oficio artesanal y la capacidad de innovar sin perder nuestras raíces. Su trabajo demuestra que los sabores y productos alicantinos pueden traspasar fronteras y alcanzar grandes reconocimientos a nivel internacional”.