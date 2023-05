"¿Por qué el Elche no puede sumar dos triunfos seguidos? Nos jugamos el orgullo y el honor"

LEER MÁS El Elche, pendiente de Edgar Badia

La victoria ante el Rayo Vallecano ha levantado el ánimo de Elche. Lo mínimo, pero suficiente como para creerse capaz de volver a ganar en Almería, un rival que se juega gran parte de sus aspiraciones de permanecer en Primera División.

Sebastián Beccacece, técnico franjiverde, compareció ayer en la previa del Almería-Elche, para explicar cómo afrontará su equipo el encuentro. "Sería un gran impulso anímico sumar la victoria. Jugamos ante un rival complicado, bien trabajado y con un gran entrenador, con una idea de juego muy clara, pero vamos a competir de igual a igual, como ya se hizo ante otros rivales importantes como Osasuna, Girona o Rayo”, señaló el entrenador.

El preparador argentino calificó como “lindo desafío” el encuentro ante el Almería y se preguntó por qué su equipo "no puede soñar con dos triunfos seguidos”. “Sabemos de la dificultad del rival y del escenario, pero nos jugamos el orgullo y el honor y eso no tiene precio. El objetivo de esta temporada es dejar espacio para lo que tiene que venir. Esta plantilla tiene un corazón enorme y un espíritu familiar, que es lo que me gusta".