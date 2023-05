El Elche, pendiente de Edgar Badia

LEER MÁS El Elche puede confirmar esta jornada su descenso a Segunda

Sebastián Beccacece quiere que el Elche mantenga la misma línea del partido del pasado sábado ante el Rayo Vallecano (4-0). La victoria aplazaría una semana más su descenso matemático a Segunda División. Para este duelo no recupera a ninguno de los lesionados (Carmona, Bigas, Mascarell y Palacios), pero sí tendrá disponible a Randy Nteka, que ante los de Vallecas no pudo jugar por culpa de la cláusula del miedo.

El club también confirmará esta mañana si a la expedición se incorpora Edgar Badia. El portero catalán se quedó ayer en Elche para asistir al parto de su mujer. En un principio parecía que sí podría desplazarse, pero la buena noticia se ha hecho esperar y lo más probable es que tenga que quedarse en casa, después de haber pasado la noche en vela, por lo que todo hace indicar que Axel Werner jugará su segundo partido como titular de la temporada.

En el once inicial no se esperan demasiados cambios, más allá de los propios que puedan producirse para dar descanso a los que jugaron el sábado, en el estadio Martínez Valero. El once podría ser el formado por Axel Werner; Josan, Magallán, Clerc, Lautaro; John, Gumbau; Tete Morente, Fidel, Pere Milla; y Lucas Boyé. A la convocatoria se ha incorporado el tercer portero, Jesús López, que si no viaja Edgar Badia será el suplente; y el central Javier Pamies.