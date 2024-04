“Entiendo que hiciera daño mi marcha al Espanyol”

Pere Milla volvió al estadio Martínez Valero. Lo hizo vestido de contrario, de rival directo en la pelea por el ascenso a Primera División. La afición del Elche CF no le recibió nada bien, como era de esperar viendo y escuchando los comentarios que, sobre todo a través de las redes sociales, se habían expresado durante los días previos al partido.

El nombre del delantero catalán fue muy pitado cuando su nombre sonó por la megafonía del estadio Martínez Valero, en el momento en el que se daban a conocer las alineaciones y los suplentes del RCD Espanyol de Barcelona. Para el técnico Manolo González, que lo escuchó desde una cabina de prensa por estar sancionado, esto no fue un problema para contar con él como primer cambio, a los 53 minutos, tras la lesión de Pol Lozano.

Sonora pitada a Pere Milla en su vuelta a Elche

Pere Milla recibió una sonora pitada cuando apareció en el terreno de juego y cada vez que tocó el balón. Tampoco se escondió, buscó el balón y lo intentó, aunque tampoco le salieron demasiadas cosas en un momento en el que el partido estaba con empate a un gol. En la celebración del 1-2, Pere Milla no estuvo tan efusivo como el resto de sus compañeros en la celebración. Al final del encuentro, recibió el saludo y cariño de los que fueron sus compañeros en el equipo, la mayoría de ellos durante la pretemporada y en la primera jornada, en la que jugó con el Elche ante el Racing Club de Ferrol.

Pere Milla: "Lo entiendo (los pitos) y lo respeto, pero también me han aplaudido"

El delantero del Espanyol atendió a los medios catalanes desplazados en la zona mixta. En declaraciones recogidas por Grada3, se refirió a la sensación que tuvo cuando fue silbado por la afición del Elche CF: “Los entiendo porque aquí estuve cuatro años fantásticos de mi vida. La he considerado mi casa y así la sigo considerando. He estado muy bien en Elche, pero entiendo que cuando me marché al Espanyol les hiciera daño, pero yo defiendo al Espanyol y así lo seguiré haciendo”. Milla también agradeció los gestos de cariño que recibió a su llegada al hotel y al término del partido: “Lo entiendo perfectamente (los pitidos) y lo respeto, pero también es verdad que me han aplaudido mucho y estoy contento por lo que me quieren en Elche, como los compañeros y la gente de dentro”.