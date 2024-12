El Seprona de la Guardia Civil inmoviliza en Crevillent casi 60 kilos de productos marinos

La Guardia Civil ha inmovilizado en un restaurante de Crevillent más de 59 kilos de pulpo, sepia, calamar, gambas y otras especies marinas. El motivo de ello: eran productos que carecían de la documentación que acreditara su origen y el método de captura ni los controles sanitarios exigido o el estado de conservación.

La actuación ha sido desarrollada por la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Elche.

Tras tener conocimiento de una posible venta y almacenamiento ilegal de productos pesqueros en el establecimiento, agentes de ese servicio de la Guardia Civil se desplazaron al restaurante, realizando una inspección exhaustiva del mismo y hallaron “diversas irregularidades relacionadas con los productos almacenados en arcones congeladores y frigoríficos industriales”.

Concretamente, según ha explicado este jueves la Guardia Civil, se detectaron casi 34 kilos de pulpo, más de once de sepia, tres kilos de calamar y casi dos de atún, gambas y otras especies marinas, muchas de las que no alcanzaban la talla mínima permitida para su captura y comercialización, y de los que no se podía acreditar haber pasado los controles exigidos por la legislación vigente.

En virtud de la Ley de Pesca Marítima y Acuicultura, el responsable del restaurante se enfrenta a un expediente sancionador por infracciones graves que pueden acarrear multas de hasta 60.000 euros.