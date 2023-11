Bragarnik: las ventas, el precio de Boyé, la delantera, el mercado de invierno y la salida de Pere Milla

Christian Bragarnik ha arrojado luz sobre la actualidad del Elche CF en Onda Cero. El propietario de la entidad ha contestado a todos los temas de actualidad del equipo, sin excepción, y ha desvelado varios temas novedosos relacionados con la entidad franjiverde.

El Elche hará "más de dos fichajes" en enero

En una entrevista de más de una hora, Bragarnik ha reconocido que en el mercado de invierno habrá "más de dos fichajes", en alusión al número de fichas libres que quedan por cubrir en la primera plantilla. Para ello, por tanto, se tendrá que producir alguna salida: Será algo que veremos con la dirección deportivo y Sebastián (Beccacece)".

La salida de Omar Mascarell y la no renovación de Gerard Gumbau

El propietario del Elche CF se ha pronunciado sobre las salidas que se dieron en verano. De Omar Mascarell ha explicado que prefirieron el traspaso porque no veían la opción de dejarlo a préstamo con la duda de si volvería o no y, por ello, concretaron una cifra para venderlo. Con Gerard Gumbau se intentó "con cantidades importantes" su renovación, pero no fue posible "como tampoco lo está siendo con Tete Morente, con el que se lleva más de un año hablando".

Bragarnik no está de acuerdo con las palabras de Pere Milla sobre su salida

Con relación a la salida de Pere Milla, para nada está de acuerdo con las declaraciones del catalán, que afirmó en TeleElx en la previa a la visita del Espanyol que "se le habían abierto las puertas". "Primero él y luego su representante me llamaron para decirme que tenía una cosa buena para irse; yo respondí que si eso era así y esa era su voluntad, se tenían que dar unas condiciones económicas", ha recordado. "Trajeron esa oferta y se marchó, para mí eso no es abrir las puertas porque yo nunca lo ofrecí a ningún sitio ni dije que no le quería", ha insistido.

Las cifras reales del traspaso de Boyé al Granada

El caso de Boyé lo ha tratado de manera especial porque "ha sido un ejemplo de comportamiento y como profesional; tiempo atrás rechazamos ofertas mayores y en esta ocasión no podíamos cortar su carrera". "Le pusimos un precio redondo de 10 millones de euros que se ha dado: 7 millones fijos, dos millones en variables por el 20% para el Granada y un 10% de una futura venta para el Granada", ha confirmado, como ya contó Onda Cero a finales de verano. Si llega una propuesta mayor y el Granada no quiere vender, el Elche tiene una opción preferencial para recomprarle y venderle, siendo aún mayor la venta. "En breve saldrán las cuentas para poder confirmar que fue así", ha dicho.

Karrika y De la Fuente no aceptaron las ofertas del Elche

Sobre la falta de delanteros, Bragarnik ha confirmado el interés por varios jugadores interesantes como "Karrika o De la Fuente". El primero quiso quedarse en Primera y el segundo prefirió marcharse al Leganés, en Madrid, donde ya había jugado. "No siempre se puede conseguir lo que uno quiere. Tenemos tres buenos delanteros, pero es verdad que nos falta algo y lo buscaremos en enero", ha dicho.

Y sobre la trayectoria del equipo ha señalado que no le gustó el partido del pasado domingo ante el Amorebieta porque "la imagen en casa hasta ese encuentro había sido mucho mejor, incluso en la única derrota ante el Racing de Ferrol, pero esperamos también mejorar fuera". En sus cábalas entre sumar "entre seis y ocho puntos" en los cuatro partidos que restan de aquí a final de año, cuando termine la primera vuelta. "A partir de ahí valoraremos e invertiremos", ha apuntado.

El Elche ha gastado 14,5 millones de euros de los 24 millones de tope salarial

El Elche CF ha gastado 14,5 millones de euros de los 24 millones de su límite salarial tope. Las previsiones en verano apuntaban a 17 millones de euros, cifra que aumentó en la recta final con las ventas, sobre todo la de Boyé. También ha dicho que los compromisos de pago en salarios para esta temporada asciende a 30 millones de euros, por lo que no se podrá agotar todo el límite porque hay que velar por la economía de a entidad, pero sí que ha garantizado que se hará un esfuerzo para mejorar a la plantilla de Sebastián Beccacece.