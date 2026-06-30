El PSOE releva a uno de sus vocales en la Junta de Distrito de Los Arenales del Sol de Elche tras un enfrentamiento agresivo con varios jóvenes

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha formalizado este martes la petición de relevo como vocal socialista en la Junta Municipal de Distrito Número 11, que es la de la pedanía de Los Arenales del Sol, después de que hay tenido conocimiento a través de un vídeo difundido por una red social de un enfrentamiento en plena vía pública del implicado con un grupo de jóvenes.

El video difundido arranca con el enfrentamiento ya comenzado entre tres jóvenes (dos de ellos portan un casco en la mano) que es verbal y en el que el exalcalde pedáneo del PSOE tiene un cinturón en la mano.

En plena discusión, el represente de la formación política golpea uno de los ciclomotores que hay en la zona, momento en el que los tres jóvenes con los que discute se dirigen hacia él recriminándoselo tratando incluso de reducirlo. Tratando de eludir esa acción de los jóvenes el hombre llega a lanzar distintos golpes de cinturón hacia los jóvenes. Incluso hay forcejeo físico entre los implicados.

Todo ocurre en la avenida San Bartolomé de Tirajana y finalmente, con la intervención de más personas que hay en la zona, la situación queda en esos momentos de tensión y agresividad, al menos hasta lo que se ve en el vídeo difundido, que

Por el visionado de las imágenes se desconoce el motivo por el que surgió la discusión entre todos los implicados, iniciándose la secuencia de imágenes directamente el momento agresivo.

“Tras ver un vídeo en el que el expedáneo de Arenales muestra una actitud violenta hacia un grupo de jóvenes a los que amenaza y pega con un cinturón, el Grupo Municipal Socialista ha considerado dar de baja a Antonio Garzón como vocal de la Junta Municipal de Distrito Número 11 de Arenales”, ha informado en un comunicado remitido a los medios de comunicación por el PSOE en el Ayuntamiento de Elche.