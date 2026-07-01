El PSOE presenta 34 enmiendas relativas a inversiones en Elche al presupuesto de la Generalitat de este año

El grupo parlamentario del PSOE en Les Corts ha anunciado este miércoles que va a formalizar la presentación de 34 enmiendas al borrador de presupuesto de la Generalitat Valenciana relativas a proyectos concretos en Elche.

Para los socialistas, el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 que han pactado PP y Vox, que está en trámite parlamentario, “dan la espalda a Elche”.

Ramón Abad, diputado autonómico del PSOE ilicitano, ha explicado que el conjunto de esas enmiendas supone movilizar más de 34,5 millones de euros en actuaciones, buscando “corregir la falta de inversiones en áreas estratégicas para la ciudad como las infraestructuras, la sanidad, la vivienda, la educación o la protección del patrimonio”.

Ramón Abad ha reclamado al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), que “sitúe a la ciudad donde se merece y que sea mucho más ambicioso”.

Las enmiendas del PSOE enmiendas priorizan actuaciones en infraestructuras y movilidad como la Ronda Sur de Elche, la implantación del prometido tranvía y el desdoblamiento de la carretera entre Elche y Santa Pola.

También se refieren a proyectos de los ámbitos de la sanidad pública, del patrimonio, de la educación pública o de la regeneración urbana de San Antón.

“Presentamos las enmiendas con el compromiso de defenderlas durante su tramitación parlamentaria y hacemos un llamamiento al resto de grupos para que las respalden”, ha afirmado Ramon Abad que también ha instado “a los diputados y diputadas que representan a Elche en Les Corts que las valoren pensando en los intereses de la ciudad y no desde posiciones ideológicas, porque proyectos como el TRAM o la Ronda Sur son fundamentales para el desarrollo y el futuro de Elche”.

El tranvía no avanza

Por su parte, Héctor Díez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha defendido que las enmiendas presentadas por el PSPV-PSOE “buscan incorporar las inversiones que la ciudad necesita” y ha acusado a Pablo Ruz de mantener una actitud “silente” ante esa situación.

Díez ha lamentado que el proyecto del tranvía “sigue sin avanzar ya que el contrato de asistencia para el levantamiento topográfico del trazado del TRAM Línea 1, desde el Polígono de Carrús hasta el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, valorado en 50.000 euros, ha sido resuelto”. Ha apuntado que el pasado 27 de mayo se firmó el Decreto para iniciar el expediente de resolución del contrato específico para esa asistencia y proceder a la valoración de la indemnización por daños y perjuicios.

Por otro lado, Héctor Díez ha denunciado que la Generalitat Valenciana ingresó el pasado 16 de junio la cuantía de 15.000 euros para el convenio de la redacción de los estudios previos necesarios para la implantación del sistema de transportes metropolitano de Elche: “Esa es la inversión del PP para el prometido tranvía de 195 millones; 15.000 euros que debían ingresarse en 2025 y que se han ingresado a mitad de 2026”, ha concluido el portavoz del PSOE de Elche.