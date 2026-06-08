El PSOE de Elche revela que el Gobierno ha concretado que “colaborará” con las fases que “sean necesarias” en San Antón

El PSOE de Elche ha desvelado este lunes que el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas comunicó al alcalde el pasado mes mayo que el “Ministerio seguirá colaborando en la financiación de las nuevas fases que sean precisas” ejecutar en el marco del proyecto de renovación urbana integral del barrio de San Antón.

Lo hizo por medio de un escrito fechado el día 18 del pasado mes, que estima el PSOE tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento unos días después, y en el que explicaba que esa implicación se realizará “en el marco del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030”.

El secretario de Estado de Vivienda recuerda en la misiva que “las actuaciones desarrolladas” al paraguas de ese plan “siempre se realizan mediante la suscripción” de un convenio entre el Ministerio de la Vivienda y el Gobierno autonómico de la región en la que se actúa, en nuestro caso la Generalitat Valenciana, en el que se plasman las cuantías económicas a aportar por cada parte.

El escrito remitido por el secretario de Estado de Vivienda se finaliza señalando que “sería conveniente” trabajar “en la documentación necesaria que se regula en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, así como en aquella que la Generalitat Valenciana determine”, para que, desde el gobierno valenciano, se solicite proponer al Ministerio de Vivienda la incorporación al citado plan estatal de la siguiente fase de renovación urbana en San Antón.

Desde el PSOE se ha considerado “injustificable” que el alcalde de Elche “no haya informado públicamente de un contenido que contradice de forma directa la imagen de abandono del Gobierno de España que ha intentado trasladar”.

Héctor Díez, por tavoz del Grupo Socialista en el Consistorio ilicitano, ha exigido al alcalde de Elche “transparencia con lo que el Gobierno le traslada, que informe correctamente a los vecinos y vecinas, y que se ponga a trabajar por el futuro de San Antón”.