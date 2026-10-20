El PSOE de Elche pide al PP y Vox que expliquen dónde se construirá el centro del IVASS que iba en la zona de El Corte Inglés

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha pedido al equipo de gobierno que explique dónde y cuándo se van a crear las plazas para personas con discapacidad del centro del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) para el que el Plan General reserva una parcela en la calle Tonico Sansano Mora, que ahora, por decisión del gobierno local, se va a incorporar al ‘Plan Casa Fácil 2’ para construir en ese terreno viviendas de promoción pública destinada a alquiler a precio asequible para jóvenes menores de 35 años.

El PSOE ha explicado que la creación del centro de IVASS está contemplada en el plan Convivint impulsado en el pasado mandato por el gobierno valenciano, formado entonces por el PSOE y Compromís.

Para el Grupo Socialista en Elche, “cambiar el destino del solar no resuelve la necesidad social que motivó su cesión”, que es la de crear en la ciudad plazas para personas con discapacidad. Se ha añadido que “si el gobierno quiere dedicar ese terreno a vivienda, debe explicar al mismo tiempo cómo va a garantizar el equipamiento pendiente”.

Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha pedido que el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana hagan pública “una alternativa concreta para el equipamiento pendiente, con una ubicación identificada, capacidad suficiente para responder a las necesidades actuales, financiación y un calendario de ejecución y apertura”.