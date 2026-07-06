El PSOE de Elche pide transparencia en la contratación de trabajadores para mantenimiento de zonas verdes

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha pedido hoy al equipo de gobierno del PP y Vox la articulación de medidas de control y transparencia en torno a la nueva contrata adjudicado por la que se externaliza el mantenimiento de las zonas verdes del municipio.

Los socialistas han dejado entrever que durante los últimos tres años se ha dejado secar gran parte de las zonas verdes de Elche buscando que, a menos de un año de elecciones, se adjudique el servicio con una empresa privada por un coste en tres años de más de 18 millones de euros.

“Se trata de garantizar la máxima transparencia en la contratación de los cerca de 70 trabajadores que incorporará la nueva concesionaria”, ha explicado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, que ha añadido que “queremos transparencia en la contratación de esos jardineros para que cualquier ilicitano esté en igualdad de condiciones para acceder a esos puestos de trabajo".

Además, Díez ha defendido la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga el compromiso con la plantilla municipal y “cubra las plazas que queden vacantes por jubilación” porque “no podemos mermar la plantilla municipal. Las plazas que se pierdan por jubilación deben cubrirse".

Por otro lado, el portavoz municipal del PSOE en Elche ha propuesto “reforzar el control municipal sobre la ejecución del contrato mediante la creación de plazas de inspección que permitan supervisar el cumplimiento del servicio”.

Desde el PSOE se ha considerado

"Durante estos tres años de legislatura la falta de mantenimiento de las zonas verdes ha sido más que evidente; las plazas y los jardines de nuestros barrios están muy dejados, las quejas de la ciudadanía han sido constantes y muchas, y ahora el gobierno pretende revertir esta situación con un contrato que va a costar mucho dinero a todos los ilicitanos”, ha concluido Héctor Díez".