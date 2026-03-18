El PSOE de Elche pide que se garantice la accesibilidad de los menores con TEA al servicio municipal de natación inclusiva

El grupo municipal del PSOE en Elche ha pedido a las concejalías de Deportes y Discapacidad que garantice la accesibilidad de los menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) al servicio municipal de natación inclusiva.

Los socialistas han asegurado que existe malestar por la falta de adaptación y atención adecuada en algunos turnos, especialmente para usuarios con necesidades específicas.

Vicente Alberola, concejal del Grupo Socialista, ha denunciado el traslado de la actividad dirigida a personas con TEA a piscinas distintas a la del Plá, por ejemplo, a la de Carrús, que, ha dicho, no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se requieren para esas actividades.

“No estamos hablando de un problema menor, hablamos de derechos, de dignidad y de la obligación de ofrecer unos servicios públicos realmente a la altura”, ha afirmado Alberola que ha advertido también que “no se puede hablar de igualdad de oportunidades mientras se obliga a menores y sus familias a adaptarse a instalaciones que no responden a sus necesidades.

“La inclusión no puede improvisarse ni rebajarse en función de la comodidad organizativa del gobierno local”, ha concluido el concejal del PSOE en el Ayuntamiento ilicitano.