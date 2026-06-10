El PSOE de Elche pide más inversión en la iluminación, la accesibilidad y la limpieza en La Marina

El PSOE de Elche ha reclamado este miércoles al equipo de gobierno una mayor inversión en la pedanía de La Marina en materia de iluminación, accesibilidad y limpieza.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano, Mariano Valera, ha mantenido un encuentro con vecinos de la pedanía ilicitana que le han trasladado quejas por la acumulación de maleza en distintos puntos como en el Camí de les Dunes, lo que impide el paso de vehículos de emergencia; la falta de accesibilidad en los accesos de madera para ir a la playa de El Pinet que, según ha recalcado Valera, “está causando un grave problema de acceso y movilidad a las personas mayores, niños pequeños que van en carrito y personas con movilidad reducida”.

Mariano Valera ha exigido que “se solucionen estas cuestiones que no requieren de grandes inversiones sino de voluntad y de trabajo y gestión” y ha criticado que el gobierno local (PP y Vox) “dedican sus esfuerzos a grandes proyectos, pero descuidan los barrios y las pedanías, es que su gestión no es buena y no piensan en las personas”.

El portavoz adjunto del PSOE ha añadido que existe falta de iluminación nocturna en la calle del colegio La Marina, “donde en los últimos días se ha forzado la alarma del gimnasio generando sensación de inseguridad en el centro”.

Los socialistas han lamentado que el PP y Vox “hablen de que trabajan mucho en las pedanías cuando afloran las quejas vecinales con cuestiones del día a día que no se solucionan”.