El PSOE de Elche pide aplicar el criterio de "unidad económica familiar" en las bonificaciones de la tasa de basura

El PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha presentado alegaciones a la tasa municipal de basura para 2026 con el objetivo de "amortiguar" su impacto económico sobre las familias más vulnerables de Elche.

Entre otras peticiones, el Grupo Socialista en el Consistorio ilicitano ha reclamado que en la concesión de ayudas se aplique el criterio de "unidad económica familiar" para evitar situaciones de "auténtica injusticia social", en las que hogares con bajos ingresos pagan la tasa completa al no encajar en los criterios actuales.

“El criterio de unidad económica familiar es utilizado en ayudas como la Renta Valenciana de Inclusión para evitar que hogares con bajos recursos queden excluidos”, ha dicho Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE que ha destacado que con las condiciones que en la actualidad rigen la concesión de las ayudas municipales se quedan sin derecho a bonificación “una persona mayor de 55 años que reciba un subsidio por desempleo y una persona con discapacidad". "Lo que pedimos es que se tenga en cuenta esta cuestión también para dichas familias", ha reclamado el portavoz socialista.

En las alegaciones presentadas, el PSOE también plantear ampliar las ayudas a familias monoparentales, a víctimas de violencia de género y unidades familiares con personas con discapacidad entre sus miembros.

Por otro lado, el PSOE de Elche ha apremiado al gobierno local la puesta en marcha de una campaña intensiva de comunicación para explicar la forma que la que cualquier ciudadano podrá bonificar la tasa de basura, que será reciclando en los puntos limpios.