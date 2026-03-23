En una Moción de pleno

El PSOE de Elche exige acometer actuaciones urgentes de mantenimiento en el barrio Los Palmerales

Así como que se “atienda a los vecinos del bloque 25 y 27

David Alberola García

Elche |

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche en un parque del barrio Los Palmerales.
Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche en un parque del barrio Los Palmerales. | PSOE Elche

El PSOE de Elche lleva una Moción para su debate en el pleno del Ayuntamiento de este mes de marzo, que se va a celebrar el próximo lunes, en la que se exige al equipo de gobierno del PP y Vox que, “con urgencia”, se acometan en el barrio Los Palmerales “labores intensas de mantenimiento, jardinería”, así como que se impulsen “inversión” en esa zona.

También se insta que se “atienda a los vecinos del barrio de Palmerales del bloque 25 y 27” y que se “busque soluciones, junto a la Generalitat, para las personas que viven en condiciones insalubres”.

El tercer punto de acuerdo que se plantea en la Moción es el de requerir al Consell y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la revisión “de manera urgente de los alquileres de las viviendas públicas” de Los Palmerales, “reevaluando los expedientes en los que se hayan retirado ayudas o bonificaciones y adaptando las rentas a la capacidad económica real de las familias”.

El PSOE expone que el barrio presenta “aceras rotas y con grandes agujeros; maleza que sobresale de los imbornales e inunda las calles; parques con árboles y palmeras sin podar desde hace tiempo; bancos inservibles” y “estructuras sin columpios” o “pistas deportivas sin pintura”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer