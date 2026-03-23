El PSOE de Elche exige acometer actuaciones urgentes de mantenimiento en el barrio Los Palmerales

El PSOE de Elche lleva una Moción para su debate en el pleno del Ayuntamiento de este mes de marzo, que se va a celebrar el próximo lunes, en la que se exige al equipo de gobierno del PP y Vox que, “con urgencia”, se acometan en el barrio Los Palmerales “labores intensas de mantenimiento, jardinería”, así como que se impulsen “inversión” en esa zona.

También se insta que se “atienda a los vecinos del barrio de Palmerales del bloque 25 y 27” y que se “busque soluciones, junto a la Generalitat, para las personas que viven en condiciones insalubres”.

El tercer punto de acuerdo que se plantea en la Moción es el de requerir al Consell y a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, la revisión “de manera urgente de los alquileres de las viviendas públicas” de Los Palmerales, “reevaluando los expedientes en los que se hayan retirado ayudas o bonificaciones y adaptando las rentas a la capacidad económica real de las familias”.

El PSOE expone que el barrio presenta “aceras rotas y con grandes agujeros; maleza que sobresale de los imbornales e inunda las calles; parques con árboles y palmeras sin podar desde hace tiempo; bancos inservibles” y “estructuras sin columpios” o “pistas deportivas sin pintura”.