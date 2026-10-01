El PSOE de Elche dice que el gobierno local del PP y Vox “lleva 3 años sin pagar las ayudas a la rehabilitación de edificios”

El PSOE de Elche ha denunciado este jueves que el equipo de gobierno local (formado por el PP y Vox) “no están pagando las ayudas a la rehabilitación de edificios”.

En esos términos se ha expresado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento ilicitano que también ha apuntado “la sospecha” de que no se ha abonado ninguna ayuda desde el pasado año 2023: “ No tiene ninguna explicación que para plantar árboles, para poner jardineras con flores en las calles del centro, para cambiar farolas en buen estado por otras barrocas, sí que hay agilidad pero para lo que importa, para apoyar a los ilicitanos, para estas ayudas, no existe la misma agilidad”, ha criticado Héctor Díez que ha añadido que “las bases de la convocatoria de las ayudas de 2026 ni siquiera han salido”.

A juicio de Héctor Díez, esa situación demuestra que el alcalde Pablo Ruz (PP) “está en lo estético, en lo ornamental, pero no en lo que importa y en lo que la gente realmente piensa que es que le den esa ayuda que le han concedido para la rehabilitación de los edificios”.

El PSOE ha afirmado que hace casi un año, el concejal de Urbanismo, Francisco Soler, realizó una comparecencia pública en la que afirmó que había dos millones de euros para las ayudas de la rehabilitación de las diferentes convocatorias. Sin embargo, según han añadido los socialistas, “el dinero lo tendrán, pero lo que no hacen es pagar esas ayudas por mala gestión o por poco interés, pero la realidad es esa”.

Héctor Díez ha concluido que “cuando volvamos al gobierno dentro de 8 meses, se agilizarán los pagos de las subvenciones, se incrementarán las ayudas hasta el millón de euros y se trabajarán las bases para poder incluir la climatización de las viviendas como inversión subvencionable ya que es más que necesario ante la situación de extremo calor que existe y muchas familias que viven en edificios antiguos y viejos no pueden afrontar esos gastos”.