El PSOE de Elche denuncia que el gobierno local del PP y de Vox debe horas extras desde el año 2024

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este lunes que el Consistorio adeuda a funcionarios de muchos departamentos municipales el pago de las horas extras que han realizado en una situación que, según los socialistas, es “generalizada” y en la que se acumulan deudas de esas características desde el año 2024 e incluso, de forma puntual, desde 2022.

El PSOE asegura que las deudas por funcionario se cifras en mil euros o más, incluso en algún caso en 6.000 euros.

Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, ha calificado la situación de “grave” y de “auténtico despropósito” porque, según ha denunciado, mientras que hay trabajadores municipales a los que no se pagan las horas extraordinarias que realizan, sí hay dinero para abonar horas extras para la realización de vídeos para difundir por las redes sociales o para hacer frente a los desplazamientos de los concejales del equipo de gobierno a los actos a los que asisten.

El portavoz del PSOE de Elche ha anunciado que la formación política va a pedir explicaciones al equipo de gobierno del PP y de Vox en el pleno municipal de este mes. Lo hará a través de la presentación de una Moción relativa a ese asunto del impago de horas extraordinarias.