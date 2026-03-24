El PSOE de Elche denuncia la inacción del gobierno local del PP y Vox en educación porque “cierra aulas y no propone bajada de ratios”

El grupo municipal del PSOE de Elche ha denunciado públicamente este martes "la inacción" en materia de educación del gobierno local, formado por el PP y Vox, porque “cierra aulas" en los colegios sin proponer "bajada de ratios" y "esconde su parálisis en infraestructuras”.

En esos términos se ha expresado Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupos Socialista en el Ayuntamiento ilicitano que ha incidido en que han pasado tres años de legislatura “y todo sigue igual” en el ámbito educativo: “No existe ningún avance real del proyecto del Conservatorio de Música que, por capricho personal, el alcalde Pablo Ruz -del PP- ha trasladado al aparcamiento de Candalix, ni tampoco se sabe nada del colegio número 38, que afecta a los centros de Primaria Casablanca y Ausiàs March”, ha afirmado Valera que frente a esa “inacción, silencio y falta de interés" del actual equipo de gobierno ha puesto en valor el legado del plan Edificant puesto en marcha en el pasado mandato por el gobierno autonómico del PSOE y Compromís: “Impulsó once proyectos de infraestructuras educativas en Elche”, ha señalado Mariano Valera que ha concluido que “cabe recordar que existen alumnos de Infantil que están en aulas prefabricadas y la política del PP y de Vox es no creer en el plan Edificant y colocar barracones”.