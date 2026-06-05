El PSOE de Elche denuncia “el grave deterioro” del Huerto de la Veleta

El grupo municipal del PSOE de Elche ha denunciado este viernes “el grave deterioro del Huerto de la Veleta”, que está emplazado en el barrio del Raval y del que los socialistas critican que su mantenimiento “está abandonado”, presentando suciedad, vegetación descontrolada y mobiliario en mal estado.

“Cuando Pablo Ruz -alcalde de Elche- se encontraba en la oposición, reclamaba de manera insistente el cuidado y mantenimiento de este huerto, denunciando su estado y exigiendo actuaciones al anterior equipo de gobierno; sin embargo, ahora que está al frente de la Alcaldía, sus prioridades parecen haber cambiado y mantiene este espacio en una situación de abandono, mientras destina recursos a otras actuaciones como farolas, jardineras o actividades festivas”, ha afirmado María José Martínez, concejala del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche.

La edil socialista ha denunciado la acumulación en el Huerto de la Veleta de “ropa tirada en distintos puntos, abundante vegetación seca, palmeras rotas y sin podar, así como todo tipo de residuos repartidos por el recinto”. Además, ha cargado contra “la falta de papeleras”.

“A esa situación se suma el deterioro del parque infantil, que presenta abundante vegetación creciendo sin control, baldosas levantadas e incluso ausentes, así como columpios y bancos en muy mal estado, lo que supone un riesgo y una imagen impropia de un espacio público destinado al disfrute de las familias”, ha dicho Martínez que ha exigido al gobierno local que “actúe de manera inmediata para recuperar el Huerto de la Veleta, garantizar su limpieza y mantenimiento y poner fin a la situación de abandono que sufre este espacio.