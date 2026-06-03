El PSOE de Elche denuncia “el abandono” del barrio Patilla y urge actuaciones en seguridad y mantenimiento de espacios públicos

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este miércoles que el gobierno local del PP y Vox mantiene el barrio Patilla en situación de “abandono”.

Así lo ha asegurado Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, durante una visita al barrio en la que ha recabado de sus vecinos quejas por la falta de mantenimiento en los espacios públicos o deficiencias en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Díez ha explicado que los vecinos están “muy molestos” porque el alcalde ilicitano, Pablo Ruz (PP), se comprometió con los residentes de barrio a realizar actuaciones y mejoras pero tras tres años transcurridos de legislatura siguen sin materializarse: “Este gobierno de PP y VOX se está dejando el dinero de todos en el centro, ahora 4 millones de euros para la reforma de la plaza de Santa María y de la calle Porta de la Morera, y se ha olvidado de sus promesas en otros barrios, solo parece gastar su dinero en sus caprichos”, ha dicho el portavoz de los socialistas ilicitanos que ha exigido al equipo de gobierno que, de forma urgente, se actúe en el barrio.

“Los vecinos piden cosas sencillas pero importantes como reductores de velocidad, poner un espejo en una intersección de la calle Rocío, podar los árboles, y mantener los espacios públicos en condiciones, porque el parque de María Luisa está absolutamente deteriorado, con juegos rotos, mesas y sillas rotas, pintadas y falta de mantenimiento y ahí juegan los niños”, ha concluido Héctor Díez.