El PSOE de Elche critica que PP y VOX no incluyan en los presupuestos de la Generalitat el centro de salud de Torrellano ni el Conservatorio de Música

El PSOE de Elche ha denunciado este miércoles que el PP y Vox han rechazado todas las enmiendas relativas a Elche que el grupo parlamentario del PSPV ha presentado a los presupuestos de este año de la Generalitat Valenciana, cuya aprobación está en estos momentos en tramitación en el Parlamento autonómico.

Ramón Abad, diputado ilicitano de los socialistas en Les Corts ha cargado contra el PP y Vox por votar en contra de las enmiendas al presupuesto de la Generalitat que se han presentado y, entre los efectos que eso va a tener, ha destacado la confirmación de que Torrellano “no tendrá centro de salud” y que “se ha votado en contra de que las obras del nuevo Conservatorio de Música sean inminentes”.

“El PP de Pablo Ruz antepone los intereses de su partido a los de Elche”, ha asegurado Abad que ha reclamado que se deleguen las competencias por parte de Conselleria al Ayuntamiento ilicitano para que se empiece a trabajar en el proyecto del nuevo Conservatorio, “después de tres años de vender humo” y “de falta de voluntad política real” para ejecutar el proyecto.

El diputado autonómico del PSOE de Elche ha considerado que los hechos demuestran que “el PP de Pablo Ruz vuelve a fallarle a Elche" cuando las decisiones se toman en Les Corts Valencianes: “Una vez más, a la hora de defender los intereses de Elche, el PP y Vox miran para otro lado", ha concluido Ramón Abad.