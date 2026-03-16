El PSOE de Elche acusa al PP de estar “desmontando el escudo social” para proteger a las familias vulnerables

“El PP está desmontando desde la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche el escudo social” de ayuda a las familias más vulnerables.

En esos términos se ha expresado este lunes el PSOE de Elche que ha cargado contra la política social que están desarrollando tanto el gobierno autonómico del PP como el local del PP y Vox.

Los socialistas ilicitanos han defendido que en la actualidad “sólo se administra” la “caída” de las familias y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Desde el grupo municipal del PSOE se ha ejemplificado esa denuncia en cuestiones como que la media de resolución de un expediente de la ley de dependencia, potestad de la Generalitat, está tardando hasta 300 días; que en la actualidad hay una lista de espera de 800 personas en la Comunitat Valenciana para acceder a una plaza de residencia de la tercera edad; o en el ámbito estrictamente local que en el presupuesto municipal de este año se ha minimizado el servicio de la oficina municipal de vivienda adscrita a la red Xaloc, para la que sólo se ha previsto una dotación de 3.000 euros.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista, ha reclamado al gobierno local que "refuerce de verdad la política de vivienda, la mediación y la alternativa habitacional estable” para quienes lo precisen. Ha añadido que “deje de esconder su inacción detrás de recursos de emergencia que, siendo necesarios, no pueden sustituir a una política pública integral”.

Valera ha asegurado que el Síndic de Greuges ha incoado en los meses de enero y febrero de este año una quincena de expedientes de queja de otros tantos ciudadanos por aspectos relacionados con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El portavoz adjunto de los socialistas ilicitanos en el Ayuntamiento ha pedido al gobierno local del PP y Vox que “refuerce” la política de vivienda social y ha añadido que el PP deben de “dejar” de asumir “el marco” que en materia social tiene la formación ultraconservadora.

Mariano Valera ha puesto un ejemplo sobre las consecuencias de este cambio de modelo en cuanto a política social tanto del Consell como del Ayuntamiento: “La situación de una persona con empleo, con nómina mínima, que por una situación judicial sobrevenida acabó de un día para otro sin casa y en la calle, sin una respuesta digna por parte de la administración".

Según ha relatado Valera, "la salida que se le planteaba era, prácticamente, un recurso de emergencia sin más”, por lo que la se ha pasado varios días durmiendo en un coche, situando a su familia en viviendas de amigos y sin nada que comer".

"Cuando una persona trabajadora, con ingresos, en una situación sobrevenida, acaba pidiendo auxilio porque el sistema no le da una salida digna, es que el sistema está fallando. Y en Elche está fallando", ha concluido Mariano Valera.