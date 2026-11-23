El PSOE de Petrer ha condenado este lunes la aparición en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó de diversas pintadas con insultos y mensajes de odio relativos algunos a Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, sobre cartelería electoral y espacios destinados a ella con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre las expresiones que han aparecido sobre la cartelería socialista se encuentran “cocainómanos”, “perras”, “muerte Sánchez” o “viva Vox”, mensajes que los socialistas consideran especialmente preocupantes por el grado de agresividad y violencia verbal que reflejan.
El portavoz socialista, que también es candidato al Congreso de los Diputados, Fernando Portillo, ha lamentado que ese tipo de comportamientos estén presentes en una campaña electoral y ha advertido de la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias que tiene la normalización de los discursos de odio en la sociedad: “Podemos tener ideas políticas muy diferentes, discrepar profundamente e incluso enfrentarnos en el debate público, pero nunca deberíamos cruzar determinadas líneas”, ha afirmado el portavoz del PSOE de Petrer que ha considerado que “desear la muerte a alguien, insultar o despreciar a quienes piensan diferente no puede formar parte de una convivencia democrática saludable”.
“Cuando veo estos mensajes, inevitablemente pienso en mis hijos y me pregunto si esta es la sociedad en la que queremos que crezcan, si queremos enseñarles que pensar diferente justifica el insulto, la intolerancia o incluso las amenazas; yo, desde luego, no quiero ese futuro para mis hijos ni para los hijos de nadie”, ha afirmado Portillo que ha concluido que “sobre el odio no se construye nada; ni una sociedad mejor, ni una convivencia más justa, ni un futuro que merezca la pena. Tenemos la responsabilidad de demostrar, especialmente a las generaciones más jóvenes, que la democracia es compatible con las diferencias y que el respeto debe estar siempre por encima de cualquier ideología”.