El PSOE de Petrer ha condenado este lunes la aparición en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó de diversas pintadas con insultos y mensajes de odio relativos algunos a Pedro Sánchez, presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, sobre cartelería electoral y espacios destinados a ella con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Entre las expresiones que han aparecido sobre la cartelería socialista se encuentran “cocainómanos”, “perras”, “muerte Sánchez” o “viva Vox”, mensajes que los socialistas consideran especialmente preocupantes por el grado de agresividad y violencia verbal que reflejan.

Pintadas contra Pedro Sánchez aparecidas en Petrer. | PSOE Petrer

El portavoz socialista, que también es candidato al Congreso de los Diputados, Fernando Portillo, ha lamentado que ese tipo de comportamientos estén presentes en una campaña electoral y ha advertido de la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias que tiene la normalización de los discursos de odio en la sociedad: “Podemos tener ideas políticas muy diferentes, discrepar profundamente e incluso enfrentarnos en el debate público, pero nunca deberíamos cruzar determinadas líneas”, ha afirmado el portavoz del PSOE de Petrer que ha considerado que “desear la muerte a alguien, insultar o despreciar a quienes piensan diferente no puede formar parte de una convivencia democrática saludable”.

“Cuando veo estos mensajes, inevitablemente pienso en mis hijos y me pregunto si esta es la sociedad en la que queremos que crezcan, si queremos enseñarles que pensar diferente justifica el insulto, la intolerancia o incluso las amenazas; yo, desde luego, no quiero ese futuro para mis hijos ni para los hijos de nadie”, ha afirmado Portillo que ha concluido que “sobre el odio no se construye nada; ni una sociedad mejor, ni una convivencia más justa, ni un futuro que merezca la pena. Tenemos la responsabilidad de demostrar, especialmente a las generaciones más jóvenes, que la democracia es compatible con las diferencias y que el respeto debe estar siempre por encima de cualquier ideología”.