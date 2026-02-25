El programa ‘Código NES’ de Elche suma 25 usuarios en sus primeros cuatro meses de funcionamiento.

El programa ‘Código NES’ del Ayuntamiento de Elche cuenta en la actualidad con 25 usuarios activos, tras cuatro meses operativo.

Se trata de una iniciativa que se lleva cabo de la mano de Cruz Roja y que está diseñada para personas de 70 años o más, empadronadas en Elche y que no presenten un deterioro cognitivo grave.

El programa ‘Código NES’ se ha puesto en marcha con una dotación anual de casi medio millón de euros y se ha impulsado con el objetivo de atajar el aislamiento involuntario de personas mayores y garantizar que ningún ciudadano de avanzada edad carezca de apoyo social y acompañamiento.

Aurora Rodil, concejala de Mayores en el Ayuntamiento ilicitano, ha subrayado este miércoles que ‘Código NES’ se ha convertido “en una herramienta de justicia social verdadera”.

Desde el consistorio se ha explicado que ese servicio público activado el pasado mes de octubre tiene un enfoque híbrido, combinando la cercanía del voluntariado con las últimas soluciones tecnológicas con acompañamiento proactivo mediante visitas domiciliarias programadas y rutas de integración social. Además, cuenta con conectividad digital con la implementación de dispositivos con asistentes de voz y videollamadas para combatir la soledad en el hogar; y seguimiento telefónico, un sistema de contacto recurrente que garantiza que el usuario se sienta permanentemente vinculado a la comunidad.

La concejala Aurora Rodil ha puesto en valor que para los usuarios de ‘Código NES’, el programa representa mucho más que un servicio asistencial ya que, según ha incidido, es una recuperación de su identidad y pertenencia a la comunidad.

La edil de Mayores ha visitado a María Navarro, vecina del barrio de San Antón y usuario del servicio.

Navarro, de 81 años de edad, ha subrayado que “sentir que me echan de menos me ha devuelto la vida; antes el silencio me ponía triste, pero ahora, cuando suena el teléfono o vienen a buscarme para salir, me siento cuidada y acompañada".