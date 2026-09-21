El problema del Eldense de cara a gol: solo Valladolid y Ceuta anotan menos

El CD Eldense tiene menos puntos que fútbol en este inicio liguero. Con cinco puntos en el casillero, el cuadro azulgrana se mantiene fuera de los puestos de descenso. La derrota ante el Eibar no ha tenido demasiada relevancia a nivel clasificatorio, pero demostró que hay un problema de cara a gol.

El Deportivo es uno de los equipos de Segunda a los que más le cuesta anotar. Solo cuatro goles en seis jornadas. Se ha quedado sin marcar en tres partidos: Almería, Leganés y Mallorca. Los de Elda han sabido rentabilizar sus tantos, con el triunfo en El Molinón y los empates en el Nuevo Pepico Amat frente a Cádiz y Mallorca.

Solo hay dos equipos en la división de plata que anotan menos que el Eldense: Valladolid y Ceuta. Precisamente ambos se veían las caras este domingo en un duelo que concluía en tablas. El Albacete, penúltimo clasificado, es otro de los conjuntos con menos acierto. Ha marcado los mismos goles que el cuadro de Javi Calleja.

Ante el Eibar hubo momentos de buen fútbol y de llegadas, pero el Eldense no terminó de poner en apuros la meta armera. Dispuso de una clara ocasión al inicio del segundo acto que pudo cambiar el signo del partido, pero Manu Nieto y Olabarrieta no pudieron perforar la portería del equipo vasco.

La ausencia de Mariano Carmona se está notando. El futbolista cedido por el Córdoba ha sido una de las 'sensaciones' en el inicio de Liga, pero una lesión le ha dejado fuera de combate. Lo mismo sucede con Pau Cabanes, uno de los fichajes más sonados del verano en clave azulgrana. El portugués Dinis Rodrigues, que llegó a última hora cedido por el Nápoles, aún no ha debutado.

Calleja espera recuperar efectivos en las próximas semanas. Lo necesita para tener más opciones en ataque. Una de las buenas noticias es que Waldo Rubio por fin pudo debutar con la camiseta del CD Eldense.