La crónica del tiempo

La primera semana de verano llega soleada y con más calor en su primera mitad en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Paseo Obispo Barrachina de Elche.
Paseo Obispo Barrachina de Elche. | Onda Cero Elche

El primer lunes de verano va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una nueva jornada soleada y calurosa, con pocos cambios en las temperaturas respecto a las de ayer.

En el litoral, el viento de levante todavía puede soplar puntualmente moderado a primeras horas de la tarde.

El termómetro va a rondar en Elche valores máximos de 34 grados centígrados, en Crevillent de 35 y en Santa Pola de 31.

Esas altas temperaturas se prevé que se mantengan mañana martes y que comiencen a bajar el miércoles.

De cara a la segunda mitad de la semana se esperan días con suaves brisas marinas.

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