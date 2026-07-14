El primer semestre de 2026 deja en el aeropuerto Alicante-Elche más de 10 millones de pasajeros

El Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ ha superado en el primer semestre del año los diez millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 9,3 % respecto al mismo periodo del pasado año.

De enero a junio, los vuelos operados han rondado la cifra de 64.000 movimientos, un 9,5 % más en relación con el mismo periodo de 2025.

El aeropuerto de El Altet de Elche ha dejado atrás un mes de junio en el que han pasado por las instalaciones aeroportuarias más de 2,1 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 10,5 % respecto a junio del pasado año.

El mercado internacional, que es mayoritario en el aeropuerto, ha crecido en el sexto mes de año más de once puntos porcentuales, al tiempo que el nacional lo ha hecho en un 5,6 %.

Los países que mayor volumen de turistas aporta a las instalaciones aeroportuarias emplazadas en la pedanía de El Altet de Elche son, por este orden, Reino Unido (más de 700.000 viajeros), Alemania (cerca de 128.000) y Países Bajos (más de 112.000).

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de junio, se gestionaron un total de 13.153 movimientos, lo que implica un aumento del 12 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.