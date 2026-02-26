La previa del Hércules-Eldense, en Onda Cero: entrevista a Víctor Lafuente y Mario Rosas

Semana de derbi provincial en el grupo II de Primera RFEF. El Eldense visitará el Rico Pérez para medirse al Hércules este sábado desde las 21:00 horas. Un partido crucial para los alicantinos, que quieren engancharse a la pelea por el ascenso. Para los azulgranas, es una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa.

En Onda Cero charlamos con dos figuras importantes en el organigrama del Eldense: el director deportivo Víctor Lafuente y el director general Mario Rosas. Lafuente fue canterano del Hércules, por lo que conoce bien a la entidad blanquiazul. También Rosas entiende a la perfección lo que es el Hércules, tras su periplo como futbolista en el Rico Pérez.

Tanto el director deportivo como el director general hacen balance del momento del Eldense. Con Claudio Barragán ha experimentado una clara mejoría y es uno de los candidatos al ascenso a Segunda. Ahora es cuarto, a cinco puntos del Sabadell. La buena noticia es que cuenta con un partido menos, que se recuperará el próximo miércoles ante el filial del Villarreal.

En esta entrevista analizamos la polémica suscitada durante el mercado de fichajes tras la incorporación del central Óscar Vega. Además, Rosas explica cómo avanza el proyecto de la nueva propiedad y los pasos que se seguirán tanto en caso de ascenso como de permanecer en la categoría de bronce del fútbol nacional.