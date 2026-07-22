El presidente de la Generalitat destaca en Santa Pola el aumento del presupuesto del Consell para el sector pesquero

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, visitó en la tarde de este pasado martes la Lonja de Pescadores de Santa Pola donde mantuvo una reunión con sus representantes, asistiendo también a la subasta de pescado, y conociendo de primera mano el desarrollo de las obras de mejora del recinto portuario que están en marcha desde el pasado mes de abril y que, con un presupuesto de 500.000 euros, van a modernizar esa área del Puerto de Santa Pola, reforzado la seguridad mediante la renovación de atraques, el refuerzo del cantil de la lonja o el reasfaltado de algunas zonas.

Además, con una inversión de más de 240.000 euros financiados con fondos europeos, se acaban de instalar y ya están funcionando 180 paneles solares para contribuir al autoabastecimiento energético de la actividad del puerto santapolero.

Juanfran Pérez Llorca ha destacado que la Generalitat ha incorporado al presupuesto autonómico de este año que está en proceso de aprobación parlamentaria dotaciones económicas superiores en casi un 40 % respecto a las del presupuesto del pasado ejercicio.

En este sentido, ha señalado que se incluyen más de 30 millones de euros en inversiones para modernización de la flota pesquera e instalaciones, ayudas a la acuicultura y compensaciones por paradas biológicas.

Fondo Europeo Marítimo

Por otro lado, Pérez Llorca ha recordado que los trabajadores del mar de la Comunitat Valenciana ya pueden pedir las ayudas a la pesca y la acuicultura sostenibles en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, que superarán los 16 millones de euros en el período 2026-2029.

De esta cantidad, cinco millones de euros irán destinados a fomentar la pesca sostenible; 10,9 millones a actividades sostenibles de acuicultura (cultivo y crianza controlados de organismos acuáticos como peces, moluscos o crustáceos) y 300.000 euros para mejorar la comercialización mediante campañas de promoción de los productos pesqueros y acuícolas.