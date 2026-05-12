La Policía Nacional de Elche detiene a cuatro personas que se dedicaban a perpetrar estafas bancarias

La denuncia de un ciudadano en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche ha llevado a la desarticulación de un grupo dedicado a cometer estafas bancarias. Se ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer.

Al ciudadano que denunció alguien había realizado, sin su autorización, varias transferencias bancarias por valor de más de 24.000 euros desde una cuenta corriente de la que es titular.

La investigación fue asumida por agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche que realizaron un análisis de los movimientos bancarios, logrando identificar una compleja estructura en la que el dinero sustraído era transferido inicialmente a cuentas de terceros.

Esas cuentas estaban controladas por diferentes personas, actuaban como receptoras iniciales de los fondos fragmentados las cantidades lo que dificultaba el rastreo del dinero.

Posteriormente, parte del dinero era enviado a otras cuentas adicionales, desde donde personas intermediarias (conocidas en el argot como ‘mulas’) realizaban retiradas en efectivo en cajeros automáticos.

Durante la investigación, los agentes han podido reconstruir el recorrido del dinero desde la cuenta de la víctima hasta los distintos destinatarios finales, acreditando la participación coordinada de varias personas. También se ha podido determinar que algunos de los implicados contaban con antecedentes por hechos de similar naturaleza.

Se ha detenido a tres hombres y una mujer que tienen edades entre los 40 y 49 años, al tiempo que la investigación continúa abierta por lo que no se descarta que se pueda identificar y arrestar a más implicados en el entramado desarticulado.