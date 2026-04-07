La Policía Nacional detiene en Elche a un hombre por el robo de tuberías de gas de cobre de la vía pública y de edificios particulares

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 41 años por robar más de 450 metros de tuberías de gas en azoteas y la vía pública del municipio.

Actuó en hasta 23 ocasiones (ocho de ellas en edificios privados y 15 en la vía pública) y ahora se enfrenta a acusaciones por delitos de hurto continuado, daños y estragos.

La investigación policial comenzó tras una primera denuncia interpuesta en la Comisaría del Cuerpo Nacional de la Policía de Elche a finales de octubre del pasado año, en la que los representantes de una comunidad de vecinos del barrio de Carrús manifestaban haber sufrido la sustracción de unos 50 metros de tubería del gas situada en la azotea del edificio.

Días más tarde fue interpuesta una segunda denuncia por el robo de tuberías de gas en otro edificio cercano, en el que el autor sustrajo unos siete metros, produciéndose en esta ocasión una fuga de gas, por la que tuvieron que ser movilizados los servicios de bomberos de Elche ante el peligro de explosión.

Durante la investigación se fueron sumando más denuncias por robos de tuberías de gas, ya no solo en edificios privados, sino también en instalaciones de gas en la vía pública.

Por esos hechos se ha detenido a un hombre de 41 años de edad que vendió todas las tuberías de cobre sustraídas en empresas de recuperación y reciclaje de metales. Fue localizado portando varias tuberías que había sustraído en uno de sus robos.

Se ha constatado que el arrestado vendió por 1.500 euros las tuberías de cobre robadas, al tiempo que los daños provocados sólo en sus actuaciones en la vía pública superan los 33.000 euros.