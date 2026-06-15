La Policía Nacional detiene en Elche a un hombre por el robo de piezas de Lego valoradas en 10.000 euros

La Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre por estar relacionado con el robo en una vivienda de la pedanía de Torrellano de numerosas piezas de coleccionista de Lego y otras marcas valoradas en más de 10.000 euros, y que luego revendía.

La policía ha podido recuperar casi la totalidad de los artículos de colección sustraídos, tanto los que el detenido había vendido en dos tiendas de compra venta de efectos como otros que aún conservaba en su propio domicilio.

La denuncia del propietario de las piezas robadas formalizada el pasado mes de mayo activó la investigación por parte de agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche, que rápidamente se pusieron sobre la pista del arrestado tras constatar la venta de algunos de los artículos robados en tiendas de Elche y Alicante de compra venta de efectos de segunda mano.

Un agente de la Policía Nacional con algunos de los productos recuperados tras la detención practicada en Elche. | Policía Nacional

Tras constatar que el vendedor de esos artículos en ese establecimiento era vecino de la víctima del robo, el hombre fue localizado y detenido cuando se disponía a vender más efectos procedentes del robo en una de estas tiendas de compra venta.

En la vivienda del arrestado fueron localizados más piezas de Lego robadas al denunciado, junto a otros artículos también sustraídos del domicilio de la misma.