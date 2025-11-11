La Policía Nacional detiene en Elche desmantela un punto de venta de droga muy activo situado en una vivienda

La Policía Nacional ha detenido en Elche a tres personas, dos hombres y una mujer, que están acusadas de dedicarse a la venta de cocaína, éxtasis, speed, hachís, marihuana y ketamina.

Lo hacían tanto al menudeo desde una vivienda como sirviéndola a domicilio y a través de otras personas que la distribuían.

Los detenidos tienen edades de 44, 30 y 24 años.

Durante la operación desplegada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche se han intervenido distintas cantidades de la citadas sustancias estupefacientes.

Además, se han incautado casi 18.000 euros en metálico y tres pistolas simuladas.

La investigación, desarrollada durante el pasado mes, se iniciaron tras tener conocimiento la Policía Nacional información relacionadas con la salud pública, que apuntaban a que desde una vivienda de Elche se estaban dispensando sustancias estupefacientes.

Según ha explicado este martes la Policía Nacional, el detenido de 30 años ha sido identificado como el cabecilla del grupo. Él era el encargado de fijar precios y organizar la distribución.

Además, la investigación ha determinado que el hombre había adoptado una estrategia de competencia desleal, reduciendo el coste de las sustancias para atraer a más compradores.