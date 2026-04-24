Sucesos

La Policía Nacional detiene en el aeropuerto Alicante-Elche a una mujer reclamada por la Justicia de Suecia

Está acusada de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía Nacional | POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional ha detenido en las inmediaciones del Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ a una mujer sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención dictada por las autoridades de Suecia, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La arrestada tiene 28 años de edad y desde el país nórdico se pide su extradición porque unos hechos ocurridos en el año 2023 en un municipio sueco donde, junto a otra persona, al parecer se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como cocaína, Ketamina y MDMA.

Además, la mujer está acusada de adquirir y transportar indebidamente más de 70.000 coronas suecas en efectivo con la finalidad de ocultar que el dinero provenía de actividades delictivas.

Por esos hechos, la detenida se enfrena en Suecia a una pena máxima de tres años de prisión.

Tras ser interceptada, la mujer ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano que ahora se encargará de realizar los trámites para su extradición.

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