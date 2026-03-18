La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Petrer tras la llamada por un posible robo de la Policía Local

La Policía Nacional han detenido en Petrer a un hombre de 31 años de edad acusado de un delito contra la salud pública al desmantelar una plantación de marihuana ubicada en el interior de una nave de la localidad.

Fue la Policía Local del municipio de la comarca del Medio Vinalopó la que alertó al Cuerpo Nacional de la Policía de una llamada en la que se ponía en su conocimiento un posible robo con fuerza que al parecer se estaba produciendo en el interior de esa nave y en la que se apuntaba que había tres personas que cargaban material en una furgoneta.

Ese vehículo fue interceptado más tarde por una dotación de la Policía Nacional cuando circulaba a gran velocidad. Su conductor es la persona detenida.

En el interior del vehículo se encontraron herramientas y 14 sistemas de iluminación LED, material que el arrestado reconoció a los agentes que lo había cogido de una nave próxima.

Paralelamente, otra dotación policial que acudió a la nave donde presuntamente se estaba produciendo el hecho delictivo realizó una inspección con el fin de localizar a otros implicados. Fue en ese momento cuando se encontró la plantación de marihuana, que tenía 388 plantas de marihuana.