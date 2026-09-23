La Policía Local de Elda cierra una nueva campaña de controles con nueve multas por conducción imprudente y la contaminación acústica

La Policía Local de Elda ha sancionado a nueve conductores durante una campaña contra la conducción imprudente y la contaminación acústica desplegada en el casco urbano en las últimas semanas. El operativo se ha centrado en la inspección de motocicletas, ciclomotores y vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos).

Los agentes han incoado seis multas por presentar los vehículos inspeccionados tubos de escape manipulados o no homologados que superaban los niveles de ruido permitidos. Además, se ha sancionado a un conductor por carecer de seguro obligatorio, a otro por circular sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y al usuario de un patinete eléctrico por falta de documentación.

La concejala del área, Silvia Ibáñez, destacó que estos controles sorpresa responden a las quejas vecinales por el ruido nocturno. Además, advirtió que los operativos continuarán periódicamente para garantizar el descanso y la seguridad vial.

Silvia Ibáñez, concejala de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Elda, ha destacado que el plan de controles de tráfico impulsado responde a las cada vez más frecuentes quejas de la ciudadanía por exceso de ruido nocturno y la conducción imprudente en algunas zonas de la localidad.

“Desde el área de Seguridad Ciudadana recordamos que la alteración de los sistemas de escape no solo infringe la legislación de tráfico, sino que afecta gravemente a la calidad de vida y el descanso de los vecinos y las vecinas”, ha afirmado Ibáñez que ha avanzado que “la Policía Local mantendrá de forma periódica esos operativos sorpresa en diferentes vías públicas de la ciudad para garantizar la seguridad de conductores y peatones”.