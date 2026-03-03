La Policía Local de Elche detiene a un hombre que por provocar un incendio en la vivienda de su expareja

Un hombre de 77 años de edad ha sido detenido en Elche por la Policía Local acusado de provocar un incendio en la vivienda de su exmujer.

Según se ha informado este martes desde el Ayuntamiento de Elche, los hechos se produjeron el pasado día 20 de febrero en un edificio del barrio de Carrús.

Una llamada vecinal alertó a la Jefatura de la Policía Local de que un hombre estaba profiriendo amenazas de muerte contra una mujer que poco después se comenzaron a escuchar fuertes golpes procedentes del piso superior.

A la llegada de las dotaciones policiales al lugar, los agentes localizaron al ahora arrestado cuando intentaba abandonar el edificio y tras ser identificado confesó haber incendiado la casa de su expareja con la intención de causarle "el mayor daño posible" al no haberla encontrado en el interior.

Los agentes se dirigieron al piso, ubicado en la quinta planta del edificio, constatando que el bombín de la puerta había sido fracturado y que en el interior del mismo hallaron un colchón ardiendo, así como diversos electrodomésticos y enseres (televisión, microondas y freidora de aire) destrozados por el suelo.

Los agentes lograron controlar el fuego ante de la llegada de los bomberos utilizando cubos de agua y un extintor facilitado por una vecina del edificio.

El implicado, que fue detenido, portaba una bolsa con un martillo, una maza y cuatro cuchillos.