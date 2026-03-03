Tiene 77 años de edad

La Policía Local de Elche detiene a un hombre que por provocar un incendio en la vivienda de su expareja

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero en el barrio de Carrús y el arrestado llegó a manifestar a una vecina su intención de acabar con la vida de la mujer

David Alberola García

Elche |

Policía Local de Elche.
Policía Local de Elche. | Europa Press

Un hombre de 77 años de edad ha sido detenido en Elche por la Policía Local acusado de provocar un incendio en la vivienda de su exmujer.

Según se ha informado este martes desde el Ayuntamiento de Elche, los hechos se produjeron el pasado día 20 de febrero en un edificio del barrio de Carrús.

Una llamada vecinal alertó a la Jefatura de la Policía Local de que un hombre estaba profiriendo amenazas de muerte contra una mujer que poco después se comenzaron a escuchar fuertes golpes procedentes del piso superior.

A la llegada de las dotaciones policiales al lugar, los agentes localizaron al ahora arrestado cuando intentaba abandonar el edificio y tras ser identificado confesó haber incendiado la casa de su expareja con la intención de causarle "el mayor daño posible" al no haberla encontrado en el interior.

Los agentes se dirigieron al piso, ubicado en la quinta planta del edificio, constatando que el bombín de la puerta había sido fracturado y que en el interior del mismo hallaron un colchón ardiendo, así como diversos electrodomésticos y enseres (televisión, microondas y freidora de aire) destrozados por el suelo.

Los agentes lograron controlar el fuego ante de la llegada de los bomberos utilizando cubos de agua y un extintor facilitado por una vecina del edificio.

El implicado, que fue detenido, portaba una bolsa con un martillo, una maza y cuatro cuchillos.

Cuchillos, martillo y maza que llevaba el detenido en Elche.
Cuchillos, martillo y maza que llevaba el detenido en Elche. | Ayuntamiento de Elche
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer