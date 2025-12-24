TRADICIÓN ILICITANA

Pobladores de Elche abre este jueves 25 de diciembre, las puertas del Belén Viviente

Quedará instalado en el Hort del Xocolater y se podrá visitar también los días 27, 28 y 29 de diciembre y 3, 4 y 6 de enero

Mayte Vilaseca

Elche |

Cerca de cuarenta integrantes de la Asociación Pobladores de Elche llevan meses preparando el Belén Viviente que abrirá sus puertas mañana, día de Navidad.

Instalado en el Hort del Xocolater, esta propuesta navideña no solo es un recorrido por los escenarios habituales que rodean el nacimiento de Jesús sino también la oportunidad de disfrutar de espectáculos, juegos infantiles, marionetas; degustaciones de hidromiel o vivir la llegada de los Reyes Magos.

Cristian Amorós nos cuenta la programación y nos invita a visitar este Belén Viviente.

