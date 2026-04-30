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Los plenos del Ayuntamiento de Elche aplazados por la hospitalización del alcalde se celebrarán el 5 de mayo

El ordinario se iniciará a las 08:30 horas y el extraordinario sobre el aborto solicitado por el Grupo Socialista, a las 13:00 horas

Mayte Vilaseca

Elche |

Pleno municipal del Ayuntamiento de Elche del mes de octubre.
Pleno municipal del Ayuntamiento de Elche del mes de octubre. | Ayuntamiento de Elche

Los dos plenos municipales que se aplazaron el lunes por la indisposición del alcalde de Elche, Pablo Ruz, finalmente se celebrarán el próximo martes, 5 de mayo. A las 8:30 horas se celebrará la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, mientras que a las 13:00 horas está programada la extraordinaria pedida por el grupo municipal socialista para hablar del aborto, tras la aprobación en el pleno anterior de una moción de Vox que pedía la derogación de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Está previsto que el alcalde Pablo Ruz, que fué dado de alta el martes tras permanecer dos días ingresado en el Hospital General, se incorpore a sus funciones el próximo lunes 4 de mayo.

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