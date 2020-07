El pleno del Ayuntamiento de Elche reafirma su apoyo al trasvase Tajo-Segura con una declaración institucional

El pleno municipal del Ayuntamiento de Elche ha reiterado este lunes el apoyo firme de la institución al trasvase Tajo-Segura con una declaraciones institucional, suscrita por tanto por todos los grupos políticos con representación municipal (PSOE, PP, Compromís per Elx, VOX, Ciudadanos y el concejal no adscrito Eduardo García-Ontiveros), a través de la que se reclama al Gobierno central que no se adopte ninguna medida en torno a las condiciones de explotación del trasvase hasta que no se hayan aprobado los planes de cuenca tanto del río Segura como del Tajo, en tramitación en la actualidad.

La declaración institucional también solicita una “reunión urgente de todos los alcaldes de los municipios afectados por la decisión de recortar las aportaciones de los trasvases desde los embalses de cabecera” con el objetivo de establecer “desde el consenso y la unidad de todos los municipios afectados, estrategias y medidas reivindicativas ente el ministerio”.

De igual manera, se ha acordado pedir una reunión con la titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para exigir que no se produzcan recortes en el trasvase Tajo-Segura.

Pleno con mascarillas y en el centro de congresos

La declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura se ha consensuado en el pleno del Ayuntamiento que, por segundo mes consecutivo, se ha celebrado en el centro de congresos de Elche a fin de poder cumplir con las normas de protección y distanciamiento social ante la pandemia del coronavirus.

Además, el de este mes de julio ha sido el primer pleno de la Historia del municipio ilicitano en el que todos los integrantes de la Corporación han llevado mascarilla con motivo de la obligatoriedad de uso de ese elemento de protección frente al covid-19.